МЗ призывает вакцинироваться от дифтерии. Как распознать болезнь и в чем опасность

19 января, 2018, 13:17

В связи с опасностью дифтерии и низким уровнем охвата прививками в Украине, МЗ рекомендует вакцинацию для детей и ревакцинацию для взрослых

Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что единственный способ уберечься от дифтерии - это вакцинация для детей и ревакцинация взрослых каждые 10 лет. Сейчас в Украине есть необходимая сыворотка.

В Украине до этого была эпидемия этой болезни с 1991-го по 1998-й год, когда дифтерией заболели около 20 тысяч человек, 696 из них умерли.

"Как и любой лекарственный препарат, вакцины могут вызвать реакции, однако риск умереть от дифтерии намного выше, чем риск серьезной реакции на вакцину. Серьезные реакции на вакцины крайне редки. Побочные эффекты, такие как болезненные ощущения и припухлость в месте инъекции или небольшое повышение температуры, это обычное явление", - подчеркнули в МЗ.

Врачи отмечают, без немедленного введения сыворотки около 50% больных дифтерией могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%.

Инфекция передается воздушно-капельным путем. Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она производит токсин, разрушающий ткани дыхательной системы.

Само заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание.

Токсин может вызвать:

слабость;

боль в горле;

лихорадку;

отек желез в шее;

токсин также может попасть в кровь и поразить сердце, почки и нервную систему;

Осложнения от дифтерии могут включать:

блокирование дыхательных путей;

повреждение сердечной мышцы (миокардит);

повреждение нерва (полиневропатия);

легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию);

"В Украине прививку от дифтерии детям можно сделать безвозмездно цельноклеточной вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС, которая обеспечивает наилучшую защиту. Также имеется бесплатная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых", - подытожили в министерстве.