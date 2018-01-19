МЗ просит Раду жестче наказывать украинцев за отказ делать прививки

19 января, 2018, 10:47

Министерство иностранных дел хочет внести изменения в законодательство, которые ужесточат ответственность за отказ от вакцинации

Об этом во время заседания Верховной Рады заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Еспресо.TV.

Говоря о зафиксированных в 2018 году вспышках кори, она отметила, что Министерству необходима помощь народных избранников, чтобы продолжить борьбу с заболеванием.

Читайте также: 2 тыс. украинцев заболели корью. Чем опасна болезнь

Она призвала внести изменения в законодательство, которые бы регламентировали вопросы вакцинации и усилили ответственность за отказ от вакцинации, "как это сделано во всем цивилизованном мире".

"Вместе с правительством будем подавать изменения в законодательство", - подчеркнула Супрун.

Читайте также: Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать

Отметим, прошлая вспышка кори в Украине была в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12746 больных.

11 января стало известно, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области от осложнения кори умер 5-летний ребенок. 17 января зафиксировали еще одну смерть - умер взрослый человек.

В Одессе детям без прививок запретили посещать детсады и школы.

В Минздраве заявили, что вспышка кори пришела в Украину из Румынии.

Украина закупила миллион доз бельгийской вакцины против кори.

В течение 2018 уже два человека умерли от кори в Украине.