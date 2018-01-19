МЗ просит Раду жестче наказывать украинцев за отказ делать прививки
Об этом во время заседания Верховной Рады заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Еспресо.TV.
Говоря о зафиксированных в 2018 году вспышках кори, она отметила, что Министерству необходима помощь народных избранников, чтобы продолжить борьбу с заболеванием.
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Она призвала внести изменения в законодательство, которые бы регламентировали вопросы вакцинации и усилили ответственность за отказ от вакцинации, "как это сделано во всем цивилизованном мире".
"Вместе с правительством будем подавать изменения в законодательство", - подчеркнула Супрун.
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Отметим, прошлая вспышка кори в Украине была в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12746 больных.
11 января стало известно, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области от осложнения кори умер 5-летний ребенок. 17 января зафиксировали еще одну смерть - умер взрослый человек.
В Одессе детям без прививок запретили посещать детсады и школы.
В Минздраве заявили, что вспышка кори пришела в Украину из Румынии.
Украина закупила миллион доз бельгийской вакцины против кори.
В течение 2018 уже два человека умерли от кори в Украине.
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