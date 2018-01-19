Мощный ураган за 2 дня унес жизни 10 человек в Европе
19 января, 2018, 15:57
В Европе зафиксировали 10 погибших и столько же пострадавших в результате сильного урагана
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Различные местные СМИ сообщают о погибших в результате урагана. Всего насчитывают 10 смертей.
Так, в Германии погибли шесть человек, в том числе двое пожарных, участвовавших в спасательных операциях. Двое человек погибли в результате падения деревьев, еще двое не справились с управлением транспортным средством из-за непогоды и погибли.
В Бельгии в коммуне Гре-Дуасо на автомобиль упало дерево, вследствие чего погиб один человек. В Антверпене пострадали около четырех человек, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
В Нидерландах, по разным данным, погибли от двух до трех человек, также сообщается об одном пострадавшем.
- Накануне в Нидерландах отменено более 200 авиарейсов и объявили наивысший уровень чрезвычайного положения.
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