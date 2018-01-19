Мощный ураган за 2 дня унес жизни 10 человек в Европе

19 января, 2018, 15:57

В Европе зафиксировали 10 погибших и столько же пострадавших в результате сильного урагана

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Различные местные СМИ сообщают о погибших в результате урагана. Всего насчитывают 10 смертей.

Так, в Германии погибли шесть человек, в том числе двое пожарных, участвовавших в спасательных операциях. Двое человек погибли в результате падения деревьев, еще двое не справились с управлением транспортным средством из-за непогоды и погибли.

В Бельгии в коммуне Гре-Дуасо на автомобиль упало дерево, вследствие чего погиб один человек. В Антверпене пострадали около четырех человек, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В Нидерландах, по разным данным, погибли от двух до трех человек, также сообщается об одном пострадавшем.