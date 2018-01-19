Между Британией и Францией хотят построить мост или автомобильный тоннель

19 января, 2018, 11:50

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность строительства моста или автомобильного тоннеля через пролив Ла-Манш

Об этом сообщает The Telegraph.

Во время англо-французского саммита Джонсон назвал "смешным" то, что две из крупнейших экономик мира связаны лишь одной железной дорогой (железнодорожным туннелем под проливом). Когда глава МИД Британии предложил построить новый переход, французский лидер ответил: "Я согласен. Давайте сделаем это".

Джонсон отстаивает идею автомобильного тоннеля рядом с существующим железнодорожным, но отметил, что мост также можно рассматривать как вариант.

В своем Twitter Борис Джонсон сообщил, что Великобритания и Франция создают группу экспертов для совместных крупных проектов.

"Наш экономический успех зависит от хорошей инфраструктуры и хорошего транспортного сообщения. Будет ли Евротуннель лишь первым шагом?" - написал он.

Беседа политиков состоялась после того, как Макрон дал понять премьер-министру Британии Терезе Имей, что его стране придется платить за доступ к рынку финансовых услуг ЕС после Brexit.