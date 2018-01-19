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Между аэропортами за 5 минут: Лондон объединит сеть сверхбыстрых вакуумных поездов Hyperloop

Virgin Hyperloop One планирует соединить главные аэропорты Лондона системой высокоскоростных вакуумных тоннелей для перевозки пассажиров

Об этом пишет The Independent.

Новая транспортная сеть позволит пассажирам путешествовать между аэропортами Хитроу, Гатвик и Станстед всего за 5-7 минут.

Поезда на магнитной подушке будут двигаться по туннелям с разреженной атмосферой со скоростью 670 миль в час (1078 км/ч).

Ранее сообщалось, что Virgin Hyperloop One начнет строительство линий высокоскоростной транспортной системы Hyperloop в 2019 году, а первые испытания должны начаться в 2021 году.

До сих пор неизвестно, где именно будет проходить первый маршрут. Есть сведения о возможном строительстве веток в ОАЭ, Азии, США и в Европе.

В ближайшее время специалисты Virgin Hyperloop One проведут экспертную оценку отобранных маршрутов и вынесут окончательное решение по поводу целесообразности их строительства. Когда появится это решение, пока непонятно.

Ранее Virgin Group, принадлежащая Ричарду Брэнсону, инвестировала средства в компанию Hyperloop One, в результате чего компанию переименовали в Virgin Hyperloop One, а Ричард Брэнсон войдет в состав ее совета директоров.

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  • Тем временем в США Boring Company Илона Маска присоединилась к конкурсу на строительство высокоскоростной пассажирской линии, которая свяжет центр Чикаго с аэропортом O'Hare
  • Стартап Arrivo, основанный бывшим сотрудником SpaceX Броганом Бемброганом, представил концепт скоростных дорог, которые позволят перевозить пассажиров на скорости около 320 км / час.
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