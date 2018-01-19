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Манько: Более 50% воинов АТО нуждаются в помощи и реабилитации

Более 50% реальных участников боевых действий в зоне проведения АТО нуждаются в помощи и реабилитации. При том, что на сегодняшний день из-за участия в антитеррористической операции прошло более 320 тысяч человек

Об этом в интервью изданию «Главком» заявил глава ОО «Единый союз Патриотов Украины» Валентин Манько.

«Вообще, адаптация участников боевых действий к нормальной мирной жизни - очень болезненная тема. Это не только психологическая и медицинская помощь, это и вопрос жилья, поиска работы и т.д. На сегодняшний день этими вопросами занимаются около 20 ведомств, что приводит к полному беспорядку. Уполномоченные госорганы вместо того, чтобы решить конкретную проблему, возникающую в сфере соцзащиты ветеранов, перебрасывают обязательства друг на друга, боятся своих полномочий и ответственности», - отметил он.

По информации Манько, порядок проведения психологической реабилитации участников АТО был утвержден Кабмином лишь 27 декабря прошлого года.

«Постоянно возникают проблемы с получением статуса УБД, положенных льгот и выплат, не отлажены коммуникации с ветеранами и ветеранскими ГО. Ужасная цифра, но уже более 100 случаев суицидов ветеранов АТО! Именно поэтому я вместе со своей командой буду делать все возможное, чтобы Госслужба качественно изменилась и, наконец, начала выполнять свои прямые функциональные обязанности», - подчеркнул он.

Как сообщалось, 15 января были объявлены итоги конкурса на должность нового главы Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО. Победителем стал ветеран АТО, который воевал в составе ДУК «Правый Сектор» и «Днепр-1», волонтер, глава ОО «Единый союз патриотов Украины» Валентин Манько.

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