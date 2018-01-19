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Луганская оккупационная администрация выразила соболезнования родным погибшего в ДТП наблюдателя ОБСЕ

Представительство Луганской оккупационной администрации в СЦКК выразило соболезнования из-за гибели в ДТП представителя ОБСЕ его родным, коллегам и главе СММ ОБСЕ в Украине Эртугрулу Апакану

Об этом пророссийские наемники сообщили на своем канале в Telegram.

В сообщении террористов говорится, что в аварии в Краматорске погиб Виталий Зара.

"Как стало сегодня (18 января, - ред.) известно, в Краматорске трагически погиб представитель Луганской команды СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара. Представительство "ЛНР" в СЦКК выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия, коллегам и главе СММ ОБСЕ в Украине посла Э. Апакану", - говорится в сообщении наемников.

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