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Количество нарушений "режима тишины" на Донбассе за неделю выросло на 70%, - ОБСЕ

За неделю в зоне проведения АТО наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня на 70%

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

"За прошедшую неделю ситуация с безопасностью ухудшилась. Наши наблюдатели зафиксировали почти 6,5 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня, что на 70% больше, чем неделей ранее. Также увеличилось количество случаев применения тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями - 371 случай против 6 на предыдущей неделе", - сказал первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в пятницу в Киеве.

Он отметил, что за отчетный период наблюдатели также зафиксировали один случай ранения гражданского лица.

"Мужчина в Макеевке получил осколочные ранения. Он - водитель такси, ранение получил, когда возле него разорвалась мина", - сказал он.

Заместитель главы миссии также проинформировал, что за подотчетную неделю наблюдатели подтвердили 46 случаев размещения тяжелого вооружения с нарушением договоренностей.

"И нет никаких сдвигов в процессе разведения сил и средств. Мы фиксируем увеличение траншей вдоль линии разграничения. Складывается впечатление, что стороны конфликта готовятся к продолжению насилия, а не к его прекращению", - подчеркнул Хуг.

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