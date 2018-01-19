Количество нарушений "режима тишины" на Донбассе за неделю выросло на 70%, - ОБСЕ
Об этом сообщает "Интерфакс Украина".
"За прошедшую неделю ситуация с безопасностью ухудшилась. Наши наблюдатели зафиксировали почти 6,5 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня, что на 70% больше, чем неделей ранее. Также увеличилось количество случаев применения тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями - 371 случай против 6 на предыдущей неделе", - сказал первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в пятницу в Киеве.
Он отметил, что за отчетный период наблюдатели также зафиксировали один случай ранения гражданского лица.
"Мужчина в Макеевке получил осколочные ранения. Он - водитель такси, ранение получил, когда возле него разорвалась мина", - сказал он.
Заместитель главы миссии также проинформировал, что за подотчетную неделю наблюдатели подтвердили 46 случаев размещения тяжелого вооружения с нарушением договоренностей.
"И нет никаких сдвигов в процессе разведения сил и средств. Мы фиксируем увеличение траншей вдоль линии разграничения. Складывается впечатление, что стороны конфликта готовятся к продолжению насилия, а не к его прекращению", - подчеркнул Хуг.
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