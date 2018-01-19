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Как в Украине можно за месяц побороть вспышку кори. Данные МЗ

В Министерстве здравоохранения считают, что вспышки кори в Украине могут завершиться через месяц, если люди будут вакцинироваться

Об этом во время заседания Верховной Рады заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Еспресо.TV.

"Научные данные свидетельствуют, что в случае охвата вакцинацией не менее 95% детей и взрослых за месяц или полтора месяца вспышки кори могут прекратиться", - подчеркнула она.

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При этом, по словам Супрун, сейчас в некоторых регионах есть перебои с наличием вакцин от кори, в частности в Кировоградской, Ривненской, Житомирской, Одесской, Ивано-Франковской областях и в Киеве.

Она отметила, что для этих областей будет осуществлено перераспределение партий вакцин. В частности, следующая партия вакцины в столицу Украины должен прибыть в апреле. Несмотря на это, МОЗ и партнеры принимают меры, чтобы в Киев вакцина доехала в короткие сроки.

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Отметим, Супрун также заявила, что Минздрав хочет внести изменения в законодательство, которые усилят ответственность за отказ от вакцинации.

Отметим, прошлая вспышка кори в Украине состоялась в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12746 больных.
11 января стало известно, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области от осложнения кори умер 5-летний ребенок. 17 января зафиксировали еще одну смерть - умер взрослый человек.
В Одессе детям без прививок запретили посещать детсады и школы.
В Минздраве заявили, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.
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В течение 2018 уже два человека умерли от кори в Украине.

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