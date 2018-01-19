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Глава района на Киевщине и депутат требовали $50 тыс. взятки


фото: nabu.gov
На Киевщине заместителю председателя районного совета и депутату ОТГ объявили о подозрении за вымогательство $50 тыс. взятки

Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

Чиновники требовали взятку за содействие в решении вопроса по поводу передачи имущественного комплекса, который находится в коммунальной собственности, с правом последующей приватизации служебному лицу.

В ходе досудебного расследования задокументирован факт получения указанными лицами части взятки в размере 20,5 тыс. грн, которые им перечислили на личные платежные карточки.

Отмечается, что в доме председателя райсовета и депутата провели обыски, во время которых нашли доказательства получения взятки.

Сейчас подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

Злоумышленникам инкриминируют "пособничество в получении неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

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