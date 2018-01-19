Глава Госкино обжалует действия НАПК, которое подозревает его в конфликте интересов

19 января, 2018, 21:37

Глава Госкино Филипп Ильенко обещает обжаловать в судебном порядке действия НАПК, которое подозревает его в конфликте интересов из-за премии двоюродной сестры

Об этом глава Госкино Филипп Ильенко написал в Facebook.

"Действующее законодательство Украины относительно государственной службы и предотвращения коррупции не определяет двоюродных братьев и сестер близкими лицами и не содержит запретов относительно их подчинения друг другу. Более того, ни один закон даже не содержит определения такой степени родства как двоюродный брат или сестра, или кузен или кузина. Законом также не определено, что пребывание в таком родстве может означать наличие конфликта интересов", - написал он.

По его словам, с Марией Ильенко он никогда не проживал вместе. Они не вели общего хозяйства, никогда не имели общей собственности, не занимались совместно бизнесом. Согласно электронной декларации за 2016 год, доход, полученный Марией Ильенко (включая налоги), составил 112 345 грн вместе с премиями.

Как напомнил руководитель Госкино, Мария Ильенко получала премии, но на общих основаниях, так же как и другие руководители структурных подразделений Госкино, в порядке, определенном соответствующим положением о премировании по представлению руководителя управления. Никаких "отдельных" премий она не получала.

"Соответствующий запрос НАПК направило еще в начале сентября этого года. Тогда же мы направили все необходимые письменные пояснения и аргументацию правовой позиции Госкино", - добавил Ильенко.

Глава Госкино обещает обжаловать действия НАПК в судебном порядке.