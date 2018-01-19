Где должны проходить переговоры относительно Донбасса и почему Минск - не лучший вариант. Мнение представителя Украины

19 января, 2018, 16:56

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе прокомментировала инициативу относительно возможного переноса места переговоров из Минска

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ольга Айвазовская.

Она отметила, что место проведения подобных переговоров должно соответствовать 3-м базовым критериям. Это, в частности, политическая нейтральность принимающей стороны ко всем участникам, логистическое удобство и гарантии безопасности как физической, так и политико-информационной.

"Что касается логистики, то Минск является очень удобным, ведь из Киева на самолете - 50 минут лету. Невмешательство в сам процесс белорусы обеспечили, как и организационно способствуют сторонам", - отметила Айвазовская.

Зато, по ее словам, возникают вопросы относительно безопасности, ведь она персонально в безопасности себя во время них не чувствует. При этом это не всегда зависит от властей Беларуси. Иногда накладывается контекст отсутствия российско-белорусской границы и дружественного государства со всеми вытекающими последствиями.

"Свою полную нейтральность Беларусь могла бы подтвердить в ООН во время следующих голосований по резолюции относительно Крыма и нарушений прав человека там. И так, принимающая сторона получает политическую и репутационную выгоду от самого процесса, каким бы успешным или неуспешным он был содержательно", - подытожила Айвазовская.