19 января, 2018, 14:31

Пара из Кливленда обвинила фотографа Линду Сильвестри в том, что она сделала их более худыми

Об этом пишет PetaPixel.

Пара американцев заказала у фотографа фотосессию на 2:00 за $600. Когда Кэти Лиопольд получила снимки, заметила, что некоторые из них фотограф отретушировала так, чтобы сделать ее с партнером более худыми.

Женщина говорит, что она не просила Линду так редактировать фотографии.

"Для нас это было очень обидно. Как будто оригиналы снимков были недостаточно хороши для того, чтобы оставить нас на них такими, какие мы есть на самом деле", - поделилась Кэти.

Она обвинила фотографа в фетшеймингу, и та согласилась вернуть им деньги, оставив себе $150 за потраченное время работы. Она также извинилась перед парой за то, что так обработала фотографии.

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Однако за несколько дней Кэти увидела пост Линды Сильвестри о том, что снимать людей, страдающих ожирением, очень трудно.

"Это невероятно трудно - сделать достойные фото пары, когда люди не могут даже приблизиться друг к другу", - написала фотограф.

Так что об этом стали говорить СМИ, фотограф удалила пост и сделала заявление о том, что никого не хотела обидеть.

Ранее канадку признали виновным в совершении убийства подруги после того, как полиция нашла орудие убийства ее фотографии с жертвой в Facebook.