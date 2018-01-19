 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЕС осудил Россию за приговор Балуху и требует освободить из тюрем украинцев

Владимир Балух
фото: krymr.org
Евросоюз не признает приговор украинскому активисту Владимиру Балуху и требует освободить из тюрем Крыма и России всех незаконно заключенных украинцев

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешней деятельности, сообщает "Укринформ".

В ведомстве отметили, что не признают юрисдикции аннексированного Россией Крыма и суда, который вынес приговор для украинцев.

Более того, в Евросоюзе отмечают, что крымскотатарскому активисту Бекиру Дегерменджи, которого посадили в ноябре прошлого года, надо предоставить надлежащую медицинскую помощь.

"Международные наблюдатели по правам человека должны получить полный, свободный и беспрепятственный доступ на полуостров. Евросоюз ожидает, что все противоправно удерживаемые украинские граждане на нелегально аннексированом Крымском полуострове и в России будут освобождены быстрее", - отмечают в ЕС.

16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).
Отметим, Балуха был задержан ФСБ утром 8 декабря 2016 после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения. Он также указал на то, что никто не заставит его полюбить "новую родину", а Украина все равно победит.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2018 пятница

больше новостей

19 января, 2018 пятница

18 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать