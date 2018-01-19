ЕС осудил Россию за приговор Балуху и требует освободить из тюрем украинцев

19 января, 2018, 12:37

Евросоюз не признает приговор украинскому активисту Владимиру Балуху и требует освободить из тюрем Крыма и России всех незаконно заключенных украинцев

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешней деятельности, сообщает "Укринформ".

В ведомстве отметили, что не признают юрисдикции аннексированного Россией Крыма и суда, который вынес приговор для украинцев.

Более того, в Евросоюзе отмечают, что крымскотатарскому активисту Бекиру Дегерменджи, которого посадили в ноябре прошлого года, надо предоставить надлежащую медицинскую помощь.

"Международные наблюдатели по правам человека должны получить полный, свободный и беспрепятственный доступ на полуостров. Евросоюз ожидает, что все противоправно удерживаемые украинские граждане на нелегально аннексированом Крымском полуострове и в России будут освобождены быстрее", - отмечают в ЕС.

16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Отметим, Балуха был задержан ФСБ утром 8 декабря 2016 после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.

Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения. Он также указал на то, что никто не заставит его полюбить "новую родину", а Украина все равно победит.