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Дочь убитой Ноздровской заявила об угрозах в соцсетях


фото: "Укрінформ"
Дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия заявляет об угрозах, которые поступают ей с фейковых аккаунтов в социальных сетях

Об этом она рассказала 18 января после заседания Апелляционного суда Киевской области, где рассматривалось обжалование ареста подозреваемого в убийстве ее матери, передает УНИАН.

"Это происходит в социальных сетях. Мне постоянно пишут в комментарии, в личные сообщения, что там "ты хочешь к маме?", "тебе, собаке, сказали, как вести себя, что говорить, а ты мутишь воду". Такого рода угрозы мне звучат постоянно от разных людей. А когда я захожу на страницы этих людей, то оказывается, что это обычные фейки. то есть страницы намеренно создаются, чтобы так запугивать меня", - рассказала девушка.

По ее словам, она подала заявление об этом в правоохранительные органы.

Также Ноздровская подтвердила, что ее семье назначили государственную охрану.

18 января Апелляционный суд Киевской области оставил под стражей подозреваемого в убийстве Юрия Россошанского до 8 марта.

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Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело Ноздровской нашли в реке возле Демидова. По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела, она погибла от множественных колото-резаных ран.
Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
28 декабря Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, 29 декабря.
Россошанский рассказал, что убил Ноздровскую результате ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.
Вышгородский райсуд избрал меру пресечения Россошанскому в виде содержания под стражей на срок 60 дней без определения возможности внесения залога.
Следствие рассматривает версию, что подозреваемый в убийстве Ноздровской Россошанский мог иметь сообщника, который помог ему спрятать тело.
Телеканал "Еспресо" обнародовал кадры с уличных камер наблюдения, на которых зафиксирована юрист по дороге из центра Киева домой в день убийства 29 декабря.

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