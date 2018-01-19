Девушку, которая убила свою подругу и бросила возле мусорника, разоблачили по селфи

19 января, 2018, 13:41

Канадку признали виновной в совершении убийства подруги после того, как полиция нашла орудие убийства на ее фотографии с жертвой в Facebook

Об этом пишет ВВС.

На фотографии - 21-летняя Шайенн Роуз Антуан вместе со своей подругой Бритни Гарголло, которую нашли задушенной возле мусорников. Неподалеку от жертвы нашли орудие убийства – кожаный ремень, которым задушили девушку.

Его пользователи сети и полиция заметили на Антуан на фото. Оказалось, что девушка опубликовала фотографию намеренно. Также она написала сообщение: "Где ты? От тебя ничего не слышно. Надеюсь, ты дома и все хорошо". Его она отправила, чтобы обеспечить себе алиби.

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Впоследствии Антуан призналась в содеянном. Она рассказала, что убила подругу в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

"Я никогда не прощу себе. Ни слова, ни поступки не вернут ее. Мне очень, очень жаль. Этого не должно было случиться", – передала Антуан через своего адвоката.

Адвокат также рассказал, что над Антуан долгое время издевались родители. Она приходила в полицию, чтобы рассказать об этом за месяц до совершения преступления.