Colgate и Apple разработали щетку с "искусственным интеллектом". Почему на самом деле в ней нет ничего "умного"

19 января, 2018, 13:55

Apple и Colgate разработали зубную щетку Colgate Smart Electronic Toothbrush E1 с якобы "искусственным интеллектом", что должно подсказать вам, как правильно чистить зубы

Об этом говорится на сайте Apple.

Этот гаджет будет эксклюзивно продаваться только в магазинах Apple оценивается в $100.

С помощью специального приложения Colgate Connect и интерфейса Bluetooth щетка сочетается со смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch для того, чтобы записывать информацию об активности пользователя и в реальном времени предоставлять нужные рекомендации по более эффективных способах чистки зубов.

Поскольку это эксклюзив для Apple, версии приложения для Android нет. К преимуществам продукта производитель относит технологию "звуковых вибраций" для удаления большего количества налета.

Colgate даже разработала специальные игры для детей, которые стимулируют постоянно чистить зубы и делать это эффективно, а не как попало.

Что же такого «интеллектуального» в новой зубной щетке?

На самом деле ничего. Просто есть программное обеспечение, которое выдает определенный набор рекомендаций по очистке зубов, основываясь на данных из специальных сенсоров. В приложении вы получите свою "карту", которая будет показывать, где вы "недочищаете", и советовать попробовать новые способы проведения гигиенической процедуры.

А еще в щетке есть аккумулятор и Bluetooth, по которому щетка подключается к iPhone или Apple Watch, записывая данные об активности пользователя. Фактически здесь можно провести аналогию с фитнес-трекером, только для ротовой полости.

При этом технически Colgate Smart Electronic Toothbrush E1 не является чем-то уникальным. В 2016 году Kolibree создала умную зубную щетку Ara с "искусственным интеллектом", которая работает не только с iOS, но и с Android.

А Colgate в своих щетках E1 использует технологии Kolibree. К Kolibree была еще Oral-B, которая выпустила такой продукт еще в 2014 году.

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