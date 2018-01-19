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Чей мозг более активен во время секса. Исследователи нашли ответ

Канадские ученые из университета Макгіла провели исследование женского и мужского возбуждения и определили, кто активнее думает во время секса

Об этом пишет Daily Mail.

Эсперты провели исследование деятельности мозга добровольцев во время просмотра порно, используя современные технологии.

Во время эксперимента они использовали фМРТ (функциональную магнитно-резонансную томографию) для того, чтобы просканировать изображения мозговой активности 40 мужчин и женщин во время просмотра порнографии.

Одновременно у половых органов специалисты закрепили камеры, которые делали тепловые изображения, чтобы зафиксировать уровень физиологической возбудимости.

Во время исследования специалисты определили, что более высокой является активность в разных участках мозга у женщин, чем у мужчин. По словам ученых, в мужском и женском возбуждении задействованы различные неврологические процессы.

В исследовании приняли участие 20 мужчин и 20 женщин в возрасте от 18 до 31 года, которые должны были быть нецеломудренными гетеросексуалами, которых возбуждает гетеросексуальное порно.

Ученые также предположили, что на оценку женщинами возбужденности могут больше влиять визуальные стимулы, чем физиологические реакции, и зрительная эротическая симуляция чаще возбуждает женщин, чем мужчин.

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