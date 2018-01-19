Чету пенсионеров пытали ради 1400 грн. Женщина 3 дня пролежала возле мертвого мужа
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
В частном доме пенсионеров правоохранители нашли труп мужчины, а его жена в тяжелом состоянии была доставлена в больницу и до настоящего времени пребывает в состоянии комы.
По результатам первоначальных следственных действий установлено, что преступники проникли в дом с целью ограбления. Заранее отравили собаку, а после того, как зашли в дом, длительное время издевались над владельцами пожилого возраста - ломали и отрывали фаланги пальцев рук.
Полицейские задержали двух подозреваемых, которые издевались над потерпевшими ради 1400 грн.
По словам Аброськина, преступление было совершено еще 14 января. Трое суток связанная покалеченная женщина находилась с трупом замученного своего мужа в доме, не в состоянии вызвать помощь.
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