Чету пенсионеров пытали ради 1400 грн. Женщина 3 дня пролежала возле мертвого мужа

19 января, 2018, 10:49

На Запорожье два злоумышленника издевались над четой пенсионеров, чтобы украсть у них 1,4 тыс. грн

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

В частном доме пенсионеров правоохранители нашли труп мужчины, а его жена в тяжелом состоянии была доставлена в больницу и до настоящего времени пребывает в состоянии комы.

По результатам первоначальных следственных действий установлено, что преступники проникли в дом с целью ограбления. Заранее отравили собаку, а после того, как зашли в дом, длительное время издевались над владельцами пожилого возраста - ломали и отрывали фаланги пальцев рук.

Полицейские задержали двух подозреваемых, которые издевались над потерпевшими ради 1400 грн.

По словам Аброськина, преступление было совершено еще 14 января. Трое суток связанная покалеченная женщина находилась с трупом замученного своего мужа в доме, не в состоянии вызвать помощь.