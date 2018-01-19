Черкассы остались без воды. В городе объявляют чрезвычайную ситуацию

19 января, 2018, 14:22

Из-за непогоды в Черкассах повреждены линии электропередач, из-за этого остался обесточенным водозабор

Об этом сообщил на своей странице в Facebook городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко.

Аварийная ситуация возникла в 5 утра 19 января на высоковольтных линиях, следовательно, прекратилось водоснабжение в отдельные районы Черкасс.

Это уже вторая авария за последние два дня на линии электропередач в Черкассах. Вследствие этого жители города остаются без воды.

"Только на высоковольтной линии электропередач в районе села Сокирна снова произошла авария, водозабор снова обезточен. Аварийные бригады облэнерго пытаются устранить аварию, прошу всех граждан с пониманием отнестись к ситуации", - написал Бондаренко.

Городской глава попросил родителей по возможности не вести детей в детсады.

Также глава Черкасс по результатам комиссии предлагает квалифицировать эту ситуацию в городе как чрезвычайную.

"Комиссия предлагает квалифицировать эту ситуацию как чрезвычайную", - сообщил он.

В связи с аварией в городе будет создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, передает "Про все".

Сейчас энергетики продолжают обход линий и выявляют поврежденные участки. Ситуация осложняются тем, что бригады не могут пробиться к линиям из-за снежных сугробов и поваленных деревьев.

По информации источников LIGA.net жители набирают в ведра снег и несут в ванну, чтобы выйти из ситуации.