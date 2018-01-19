Черкассы остались без воды. В городе объявляют чрезвычайную ситуацию
Об этом сообщил на своей странице в Facebook городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко.
Аварийная ситуация возникла в 5 утра 19 января на высоковольтных линиях, следовательно, прекратилось водоснабжение в отдельные районы Черкасс.
Это уже вторая авария за последние два дня на линии электропередач в Черкассах. Вследствие этого жители города остаются без воды.
"Только на высоковольтной линии электропередач в районе села Сокирна снова произошла авария, водозабор снова обезточен. Аварийные бригады облэнерго пытаются устранить аварию, прошу всех граждан с пониманием отнестись к ситуации", - написал Бондаренко.
Городской глава попросил родителей по возможности не вести детей в детсады.
Также глава Черкасс по результатам комиссии предлагает квалифицировать эту ситуацию в городе как чрезвычайную.
"Комиссия предлагает квалифицировать эту ситуацию как чрезвычайную", - сообщил он.
В связи с аварией в городе будет создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, передает "Про все".
Сейчас энергетики продолжают обход линий и выявляют поврежденные участки. Ситуация осложняются тем, что бригады не могут пробиться к линиям из-за снежных сугробов и поваленных деревьев.
По информации источников LIGA.net жители набирают в ведра снег и несут в ванну, чтобы выйти из ситуации.
- Отметим, по состоянию на утро 19 января в результате осложнения погодных условий 737 населенных пунктов в 10 областях Украины остались без электричества.
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