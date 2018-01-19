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Будапешт не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина, - министр Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны

Об этом он заявил после встречи с главой Общества венгерской культуры в Закарпатье, передает "Радио Свобода".

Сийярто сообщил, что позиция Венгрии, как и раньше, остается неизменной: Будапешт не поддержит евроинтеграционные устремления Киева, пока им нарушаются европейские и международные права. .

Он отмечает, что Венгрия готова к консультациям и заключению договоренностей с Киевом в вопросе закона об образовании, но только в случае, если их содержание будет совпадать с интересами и желанием венгерского меньшинства в Закарпатье.

Министр отметил, что официальный Будапешт и в дальнейшем рассматривает образовательный закон Украины как таковой, что направлен против международных и европейских норм, двусторонних договоренностей и базового договора между Венгрией и Украиной.

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По словам Сийярто, это все совпадает с ожиданиями Евросоюза, согласно которым, уже полученные нацменьшинствами права нельзя отбирать.

Министр добавил, что с момента принятия решения Венецианской комиссией никаких консультаций между украинской властью, правительством Венгрии и представителями венгерского меньшинства в Закарпатье не было.

Также Сийярто сказал, что уже началась предварительная работа по подготовке закона о среднем образовании в Украине, но по поводу этого не было консультаций с Венгрией и закарпатскими венграми.

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Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который раскритиковали Венгрия и Румыния из-за статьи об образовании на государственном языке.
МИД Венгрии грозило заблокировать все будущие сближения Украины с ЕС из-за нового закона об образовании.
МИД Украины направил закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию и объяснил, как новый образовательный закон расширит права нацменьшинств.
Эксперты Совета Европы положительно оценили образовательный закон Украины.
Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии по украинскому образовательному закону. В ЕС согласны, что образовательный закон не нарушает соглашение об ассоциации.
Венецианская комиссия пришла к выводу, что права венгроязычных и других меньшинств могут быть соблюдены без внесения изменений в ст. 7 закона об образовании - той, которая устанавливает язык обучения.

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