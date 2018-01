Британская певица Джорджа Смит сняла клип в Киеве

19 января, 2018, 16:38

Певица из Великобритании Джорджа Смит вместе с хип-хоппером Stormzy сняли клип в Киеве о киллерше, которая выполняет задания

Ролик, который опубликовали на YouTube-канале певицы, попал в тренды сервиса.

Клип исполнители сняли к песне Let Me Down, которую исполняют в дуэте. В первых кадрах появляется Октябрьский дворец, позже – мост на Трухановом острове и Андреевский спуск.

По сюжету, певица получает секретное задание от неизвестного мужчины. В клипе он разговаривает на украинском, его слова транслируют субтитрами на английском.

Видео за день набрало почти 200 тыс. просмотров и вышло в верхушку "Трендов" на YouTube.

Джорджа Смит - британская вокалистка, которая стала известной после песни Blue Lights. В свежем сингле с ней работал Stormzy, еще один британский исполнитель. Два года назад он опубликовал на своей странице в социальной сети песню Blue Lights, и это привело к успеху Джорджи.