Британская певица Джорджа Смит сняла клип в Киеве
Ролик, который опубликовали на YouTube-канале певицы, попал в тренды сервиса.
Клип исполнители сняли к песне Let Me Down, которую исполняют в дуэте. В первых кадрах появляется Октябрьский дворец, позже – мост на Трухановом острове и Андреевский спуск.
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По сюжету, певица получает секретное задание от неизвестного мужчины. В клипе он разговаривает на украинском, его слова транслируют субтитрами на английском.
Видео за день набрало почти 200 тыс. просмотров и вышло в верхушку "Трендов" на YouTube.
Джорджа Смит - британская вокалистка, которая стала известной после песни Blue Lights. В свежем сингле с ней работал Stormzy, еще один британский исполнитель. Два года назад он опубликовал на своей странице в социальной сети песню Blue Lights, и это привело к успеху Джорджи.
- Ранее популярный британский певец Калум Скотт снял в Киеве клип на свою новую песню You Are The Reason.
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