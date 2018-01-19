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Беларусь ответила Трампу по поводу возможного переноса переговоров по Донбассу из страны

В Беларуси заявили, что успех переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от места их проведения

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя слова президента США Дональда Трампа о переносе переговоров по Донбассу.

"Стоит напомнить: не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран Нормандской четверки высказали просьбу к президенту Александру Лукашенко, чтобы принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста агентства The Associated Press.

По словам Макея, Беларусь, в отличие от других, "за лаврами миротворца не гонится".

Глава МИД Беларуси отметил, что, несмотря на это, Беларусь заинтересована в решении конфликта, а сам Лукашенко неоднократно предлагал различные варианты урегулирования кризиса, в том числе готовность обеспечить контроль белорусскими миротворцами российско-украинской границы и линии соприкосновения.

"Вряд ли что-нибудь зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе", - добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

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