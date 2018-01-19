Беларусь ответила Трампу по поводу возможного переноса переговоров по Донбассу из страны
Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя слова президента США Дональда Трампа о переносе переговоров по Донбассу.
"Стоит напомнить: не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран Нормандской четверки высказали просьбу к президенту Александру Лукашенко, чтобы принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста агентства The Associated Press.
По словам Макея, Беларусь, в отличие от других, "за лаврами миротворца не гонится".
Глава МИД Беларуси отметил, что, несмотря на это, Беларусь заинтересована в решении конфликта, а сам Лукашенко неоднократно предлагал различные варианты урегулирования кризиса, в том числе готовность обеспечить контроль белорусскими миротворцами российско-украинской границы и линии соприкосновения.
"Вряд ли что-нибудь зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе", - добавил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.
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