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46 освобожденных из оккупированного Донбасса украинцев до сих пор находятся в больницах

В медицинских заведениях Украины на лечении находятся 46 украинцев, которых держали в заложниках оккупационные администрации России на Донбассе

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на руководителя Офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции Наталья Зарецкая.

В медицинских учреждениях до сих пор находятся 46 украинцев, которых освободили из плена российских наемников.

"По состоянию на сегодня 46 человек, как военных, так и гражданских лиц, освобожденных после вынужденной изоляции, продолжают находиться в медицинских учреждениях", - сказала она на брифинге.

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Сообщается, что освобожденные военные проходят лечение и комплекс постизоляционной разгрузки - специальных мероприятий для тех, кто подвергался вынужденной изоляции.

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Больше всего бойцов находится в Киеве (37 человек), остальные проходят лечение в регионах.

  • 27 декабря состоялся обмен пленными между украинской стороной и оккупационной администрацией России.
  • Впоследствии стало известно, что в плену российских наемников остается 108 украинцев.
  • Пресс-центр штаба АТО сообщает, что сепаратистов, которые вернулись на оккупированные территории, обвиняют в работе на украинские спецслужбы.
  • 18 января украинская сторона и представители российской оккупационной администрации Донбасса во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске обменялись списками для проведения следующего обмена пленными.
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