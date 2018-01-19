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2017 год попал в тройку самых теплых в истории

2017 год стал третьим по уровню средних температур Земли после 2016 и 2015 годов

Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

В докладе NOAA говорится, что в течение 2017 года средняя температура поверхности земли и океана была на 0,84°С выше, чем в среднем в XX веке. Он стал третьим самым теплым по данным истории наблюдений с 1880 по 2017 год, уступив 2016-му, который был самым теплым, и 2015-му, который занял второе место.

Как отмечается в докладе, 2017 год стал самым теплым годом в истории без присутствия климатического феномена Эль-Ниньо.

Феномен Эль-Ниньо заключается в резком повышении температуры (на 5-9 °С) поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана (в тропической и центральной частях) на площади порядка 10 миллионов км2.

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