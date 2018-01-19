18-летний водитель Toyota, который насмерть сбил парня в Харькове, признал вину. Суд избрал меру пресечения

19 января, 2018, 13:55

В Харькове суд избрал меру пресечения подозреваемому в ДТП, в котором погиб 17-летний парень, водителю Toyota Тиграну Энгибаряну

Об этом сообщает 057.ua.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

Защита подозреваемого просила суд отправить Энгибаряна под домашний арест.

18-летний водитель иномарки признал свою вину и заявил, что он сожалеет о том, что произошло.

"Я очень сожалею, я прошу прощения. Парня очень жаль, его родителей. Я отсижу свой срок, а парня уже нет. Я виноват, реально виноват", - сказал Энгибарян.