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18-летний водитель Toyota, который насмерть сбил парня в Харькове, признал вину. Суд избрал меру пресечения


фото: 057.ua
В Харькове суд избрал меру пресечения подозреваемому в ДТП, в котором погиб 17-летний парень, водителю Toyota Тиграну Энгибаряну

Об этом сообщает 057.ua.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

Защита подозреваемого просила суд отправить Энгибаряна под домашний арест.

18-летний водитель иномарки признал свою вину и заявил, что он сожалеет о том, что произошло.

"Я очень сожалею, я прошу прощения. Парня очень жаль, его родителей. Я отсижу свой срок, а парня уже нет. Я виноват, реально виноват", - сказал Энгибарян.

  • Напомним, 16 января в Харькове напротив восьмого хлебозавода водитель Toyota Camry на пешеходном переходе сбил насмерть парня. Во время ДТП удар был такой силы, что парня дважды перевернуло в воздухе. Несмотря на это, водитель не остановился и уехал с места ДТП. Впоследствии полиция задержала его.
  • Энгибаряну грозит до 8 лет тюрьмы.
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