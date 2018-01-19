18-летний водитель Toyota, который насмерть сбил парня в Харькове, признал вину. Суд избрал меру пресечения
19 января, 2018, 13:55
В Харькове суд избрал меру пресечения подозреваемому в ДТП, в котором погиб 17-летний парень, водителю Toyota Тиграну Энгибаряну
Об этом сообщает 057.ua.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.
Защита подозреваемого просила суд отправить Энгибаряна под домашний арест.
18-летний водитель иномарки признал свою вину и заявил, что он сожалеет о том, что произошло.
"Я очень сожалею, я прошу прощения. Парня очень жаль, его родителей. Я отсижу свой срок, а парня уже нет. Я виноват, реально виноват", - сказал Энгибарян.
- Напомним, 16 января в Харькове напротив восьмого хлебозавода водитель Toyota Camry на пешеходном переходе сбил насмерть парня. Во время ДТП удар был такой силы, что парня дважды перевернуло в воздухе. Несмотря на это, водитель не остановился и уехал с места ДТП. Впоследствии полиция задержала его.
- Энгибаряну грозит до 8 лет тюрьмы.
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