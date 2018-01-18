18 января, 2018, 21:59

Женщины, которые полгода кормили ребенка грудью, вдвое реже болеют диабетом, а эффект сохраняется в течение многих лет после родов, доказали американские исследователи

Об этом пишет Naked Science.

Кормление грудью в течение как минимум шести месяцев снижает риск развития диабета второго типа у женщин на 47%. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Kaiser Permanente в Калифорнии, проанализировав данные, собранные в ходе 30-летнего исследования здоровья матерей.

У женщин, которые кормили грудью менее шести месяцев, диабет диагностировали в среднем на 25% реже, чем у тех, кто вообще не кормил детей собственным грудным молоком. Ученые пишут, что риск развития диабета оценивался с учетом влияния других факторов, таких как наличие или отсутствие вредных привычек и лишнего веса.

Руководитель исследовательской группы Эрика Грюндерсон и ее коллеги опирались на данные, собранные в рамках другого масштабного исследования, в котором оценивался риск развития коронарной недостаточности. Исследование началось в 1985-1986 годах и продолжалось 30 лет; его авторы собрали данные о физиологических показателях и состоянии здоровья пяти тысяч женщин, которым на момент начала исследования было от 18 до 30 лет.

Грудное вскармливание, как доказывают многочисленные исследования, укрепляет здоровье и матери, и ребенка; известно, например, что у женщин, которые кормили грудью, реже развивается рак груди и яичников. Риск развития диабета снижается у женщин, которые кормили грудью, независимо от цвета кожи, несмотря на то, что женщины африканского происхождения болеют диабетом втрое чаще.

На статистике также не сказалось наличие или отсутствие у будущих матерей гипогликемии, известной как сахарный диабет беременных – состояния, которое спонтанно развивается во время беременности и исчезает после родов.