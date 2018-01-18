Законопроект Порошенко об Антикоррупционном суде не соответствует требованиям Венецианской комиссии, - ЕС
Об этом говорится в письменном комментарии от имени представителя ЕС в ответ на запрос "Европейской правды".
"Основные положения проекта не отвечают рекомендациям Венецианской комиссии. Важно, чтобы эти вопросы были пересмотрены. ЕС доносит этот сигнал украинской власти", - говорится в документе.
Представитель Евросоюза подчеркнул, что создание Антикоррупционного суда в соответствии с обязательствами Украины необходимое для выполнение безвизовых требований.
"Его создание требует также Европейская комиссия в рамках мониторинга за механизмом визовой приостановки", - говорится в комментарии.
По данным издания, представительство ЕС также направило официальное письмо с позицией относительно создания АКС в Администрацию президента, спикеру Верховной Рады и ключевым министрам.
В представительстве ЕС подтвердили, что консультации с украинскими властями продолжаются.
"Мы сейчас ведем разговоры с АП и соответствующими комитетами Верховной Рады по поводу Антикоррупционного суда", - отметили в пресс-службе дипмиссии.
- Напомним, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде. В Раде обнародовали текст законопроекта.
- Судьи должны будут пройти проверку на детекторе лжи, чтобы войти в состав Антикоррупционного суда.
- МВФ заявил, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде нарушает обязательства Украины.
- У Порошенко утверждают, что закон об Антикоррупционном суде соответствует требованиям Венецианской комиссии.
- В Администрации президента обещают, что процесс отбора судей Антикоррупционного суда будут контролировать эксперты международных организаций-партнеров Украины.
- Всемирный банк требует от Украины изменить законопроект об антикоррупционном суде согласно рекомендациям Венецианской комиссии для получения финансовой поддержки в размере $800 млн.
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