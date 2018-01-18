Законопроект Порошенко об Антикоррупционном суде не соответствует требованиям Венецианской комиссии, - ЕС

18 января, 2018, 13:25

Евросоюз официально выступил с критикой президентского законопроекта об Антикоррупционном суде

Об этом говорится в письменном комментарии от имени представителя ЕС в ответ на запрос "Европейской правды".

"Основные положения проекта не отвечают рекомендациям Венецианской комиссии. Важно, чтобы эти вопросы были пересмотрены. ЕС доносит этот сигнал украинской власти", - говорится в документе.

Представитель Евросоюза подчеркнул, что создание Антикоррупционного суда в соответствии с обязательствами Украины необходимое для выполнение безвизовых требований.

"Его создание требует также Европейская комиссия в рамках мониторинга за механизмом визовой приостановки", - говорится в комментарии.

По данным издания, представительство ЕС также направило официальное письмо с позицией относительно создания АКС в Администрацию президента, спикеру Верховной Рады и ключевым министрам.

В представительстве ЕС подтвердили, что консультации с украинскими властями продолжаются.

"Мы сейчас ведем разговоры с АП и соответствующими комитетами Верховной Рады по поводу Антикоррупционного суда", - отметили в пресс-службе дипмиссии.