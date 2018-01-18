Закон о реинтеграции дал возможность закупать летальное оружие, - Луценко

18 января, 2018, 16:16

Приняв закон о реинтеграции Донбасса, Украина получила возможность использовать оружие на востоке в полной мере

Об этом заявила представитель президента в Верховном Совете Ирина Луценко, сообщает пресс-служба БПП.

По словам Луценко, закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" позволяет Украине не только признать Россию страной-агрессором и продлить санкции, но и закупить летальное оружие для нужд ВСУ.

"Мы признали, что мы страна, которая самообороняется. Это дает нам возможность применять оружие в полной мере, использовать ВСУ и войска специального назначения, а также закупать летальное вооружение у наших стран-партнеров", - заявила Луценко.

Она также добавила, что Канада, США и некоторые страны ЕС уже готовы поставлять вооружение Украине.

Сообщается, что за последние годы Украина понесла ущерб на сумму свыше $50 млрд из-за агрессии России, не учитывая средства, которые пойдут на восстановление временно оккупированного региона.