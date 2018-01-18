Закон о реинтеграции дал возможность закупать летальное оружие, - Луценко
Об этом заявила представитель президента в Верховном Совете Ирина Луценко, сообщает пресс-служба БПП.
По словам Луценко, закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" позволяет Украине не только признать Россию страной-агрессором и продлить санкции, но и закупить летальное оружие для нужд ВСУ.
"Мы признали, что мы страна, которая самообороняется. Это дает нам возможность применять оружие в полной мере, использовать ВСУ и войска специального назначения, а также закупать летальное вооружение у наших стран-партнеров", - заявила Луценко.
Она также добавила, что Канада, США и некоторые страны ЕС уже готовы поставлять вооружение Украине.
Сообщается, что за последние годы Украина понесла ущерб на сумму свыше $50 млрд из-за агрессии России, не учитывая средства, которые пойдут на восстановление временно оккупированного региона.
- 18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.
- Отмечается, что депутаты отказались возвращать упоминания о Минских соглашениях в документ, потому что они носят переменный характер.
- Тем временем секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник заявил, что согласно закону необходимо употреблять термин "оккупационная администрация России" вместо "ДНР" и "ЛНР".
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать