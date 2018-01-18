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Янукович встретился с Ахметовым перед тем, как дать деру из Украины, - экс-охранник


фото: REUTERS
22 февраля 2014 года экс-президент Виктор Янукович перед бегством встретился в Донецке с олигархом Ринатом Ахметовым

Об этом во время допроса в Оболонском суде рассказал экс-охранник Януковича Виктор Резниченко, передает "Укринформ".

В этой встрече также принимал участие старший сын экс-президента - Александр Янукович.

По его словам, 22 февраля Янукович со своей охраной прилетел в Донецк.

"Мы по команде Кобзаря (руководитель службы охраны Януковича, - ред.) Пересели на самолеты, но не смогли на них вылететь, так как Государственная пограничная служба сообщила, что у нас нет соответствующих документов. Мы (охранники - ред.) вышли из своего самолета и подошли к тому, где был Янукович, обеспечили выход из самолета в автомобиль, и они уехали ", - отметил Резниченко.

Из аэропорта экс-президент выехал кортежем с двумя автомобилями. В то же время работники УГО еще некоторое время переносили его вещи из самолета, а потом поехали за ним.

"Мы приехали в частный дом, где находился Янукович. Там был Ахметов и был сын Александр - это то, что я видел", - сказал Резниченко.

По свидетельству охранника, из Донецка Янукович со своей охраной на вертолетах вылетел в тот же день - в 22 часов 22 февраля - в АР Крым.

  • Резниченко также рассказал, что 22-23 февраля 2014 экс-президента Виктора Януковича в Запорожской области забрали три российских военных вертолета и доставили в Крым.
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