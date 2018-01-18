Янукович бежал в Крым из Запорожья на российских вертолетах. Показания его экс-охранника

18 января, 2018, 11:53

22-23 февраля 2014 года экс-президента Виктора Януковича в Запорожской области забрали три российских военных вертолета и доставили в Крым

Об этом во время допроса в Оболонском райсуде Киева заявил бывший охранник Януковича Виктор Резниченко, передают "Украинские Новости".

Он сопровождал Януковича во время бегства из Украины. По его словам, вечером 21 февраля Янукович, его семья и охранники вылетели на двух вертолетах из Межигорья в Харьков.

Из Харькова они вылетели на двух самолетах Falkon в неизвестном направлении, но диспетчер "Украэроруха" передал экипажу требование Александра Турчинова вернуться на аэродром.

Поэтому самолеты сели в Донецке, где Янукович с охраной пересел в автомобили и выехал в сторону Крыма.

"Во время движения возле Бердянска (Запорожская область) мы подъехали к сельскохозяйственному полю. Осветили его фарами и сразу же на поле сели три вертолета Ми-8", - рассказал Резниченко.

По его словам, на вертолетах были изображены красные звезды, пилоты были в военной форме, но без шевронов.

"Я так думаю, что это были вертолеты России", - рассказал экс-охранник Януковича.

На этих вертолетах бывшего президента перевезли в Анапу. А оттуда 23 февраля его доставили на самолете в Крым.