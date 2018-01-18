Янукович бежал в Крым из Запорожья на российских вертолетах. Показания его экс-охранника
Об этом во время допроса в Оболонском райсуде Киева заявил бывший охранник Януковича Виктор Резниченко, передают "Украинские Новости".
Он сопровождал Януковича во время бегства из Украины. По его словам, вечером 21 февраля Янукович, его семья и охранники вылетели на двух вертолетах из Межигорья в Харьков.
Из Харькова они вылетели на двух самолетах Falkon в неизвестном направлении, но диспетчер "Украэроруха" передал экипажу требование Александра Турчинова вернуться на аэродром.
Поэтому самолеты сели в Донецке, где Янукович с охраной пересел в автомобили и выехал в сторону Крыма.
"Во время движения возле Бердянска (Запорожская область) мы подъехали к сельскохозяйственному полю. Осветили его фарами и сразу же на поле сели три вертолета Ми-8", - рассказал Резниченко.
По его словам, на вертолетах были изображены красные звезды, пилоты были в военной форме, но без шевронов.
"Я так думаю, что это были вертолеты России", - рассказал экс-охранник Януковича.
На этих вертолетах бывшего президента перевезли в Анапу. А оттуда 23 февраля его доставили на самолете в Крым.
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