Во Львове журналистов задержали во время акции протеста

18 января, 2018, 20:25

Журналистов львовской газеты "Экспресс" во время акции протеста задержала полиция

Об этом передает Эспрессо.TV.

Представители медиа пришли к Дворцу Потоцких во Львове, чтобы встретить президента Петра Порошенко, который находился в городе с рабочим визитом.

Отметим, что почти 180 тысяч подписчиков газеты "Экспресс" уже вторую неделю подряд не могут получить газету, которую выписали в прошлом году, с доставкой в 2018 году. Произошло это из-за конфликта с Укрпочтой, которая и доставляет газету.

Народные депутаты призвали Укрпочту и редакцию газеты "Экспресс" найти компромисс относительно доставки издания подписчикам.

"Мы понимаем, что к этой газете есть немало претензий политиков. Мы понимаем, что это медиа-бизнес и владелец этого издания может преследовать свои коммерческие цели. Но когда мы говорим о свободе слова, то она в том и заключается, что независимо от того, кто это может быть - журналист ли, бизнесмен или предприниматель - каждый, кто распространяет свободное слово, он имеет право это слово распространить", - подчеркнул председатель комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Княжицкий призвал "Укрпочту" сделать все, чтобы блокирование крупнейшей украиноязычной газеты было приостановлено.

"Мы решили обратиться к правительству, чтобы Государственное предприятие Укрпочта не становилось инструментом для уничтожения СМИ, и рассмотрение хозяйственных споров в судах не помешало людям получать газету по подписке. Если это не будет решено в течение ближайшей недели, политизации этого вопроса точно не удастся избежать", - написала в Facebook председатель комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады Виктория Сюмар.