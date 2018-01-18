Во Львов прибыла генерал-губернатор Канады, которая одобрила продажу Украине летального оружия

18 января, 2018, 12:42

Генерал-губернатор Канады Жюли Паетт прибыла в Украину и проведет переговоры с президентом Петром Порошенко

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Администрации президента Украины.

"Сегодня президент Украины проведет переговоры с генерал-губернатором Канады Жюли Паетт в рамках ее визита в Украину", - говорится в сообщении.

Сегодня Президент Украины @poroshenko проведет переговоры с Генерал-губернатором Канады Жюли Паєтт в рамках ее визита в Украину https://t.co/07L15VEnAr — APU (@APUkraine) 18 января 2018 г.

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Одновременно Паетт в своем Twitter рассказала, что прилетела во Львов, где ее ожидал теплый прием.

"Прилетела во Львов. Теплый прием украинскими чиновниками", - написала Паетт, добавив фотографию встречи.

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