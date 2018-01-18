Во Львов прибыла генерал-губернатор Канады, которая одобрила продажу Украине летального оружия
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Администрации президента Украины.
"Сегодня президент Украины проведет переговоры с генерал-губернатором Канады Жюли Паетт в рамках ее визита в Украину", - говорится в сообщении.
Сегодня Президент Украины @poroshenko проведет переговоры с Генерал-губернатором Канады Жюли Паєтт в рамках ее визита в Украину https://t.co/07L15VEnAr— APU (@APUkraine) 18 января 2018 г.
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Одновременно Паетт в своем Twitter рассказала, что прилетела во Львов, где ее ожидал теплый прием.
"Прилетела во Львов. Теплый прием украинскими чиновниками", - написала Паетт, добавив фотографию встречи.
Landed in #Lviv with @CDS_Canada_CEMD. A warm welcome by officials from #Ukraine. pic.twitter.com/BR3KuHZd93— GGJuliePayette (@GGJuliePayette) 18 января 2018 г.
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- Напомним, 13 декабря Жюли Паетт по рекомендации министра иностранных дел приняла изменения в списке стран, которым разрешено продавать летальное оружие, включив в список этой Украину.
- В парламенте Канады заявили, что теперь могут продавать Украине ракеты Javelin.
- Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что разрешение на поставку Украине летального оружия - это только первый шаг.
- Министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что Канада ищет способы расширения военной помощи Украине.
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