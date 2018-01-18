 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Во Львов прибыла генерал-губернатор Канады, которая одобрила продажу Украине летального оружия

Генерал-губернатор Канады Жюли Паетт прибыла в Украину и проведет переговоры с президентом Петром Порошенко

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Администрации президента Украины.

"Сегодня президент Украины проведет переговоры с генерал-губернатором Канады Жюли Паетт в рамках ее визита в Украину", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оружие от США. На что надеяться Украине

Одновременно Паетт в своем Twitter рассказала, что прилетела во Львов, где ее ожидал теплый прием.

"Прилетела во Львов. Теплый прием украинскими чиновниками", - написала Паетт, добавив фотографию встречи.

Читайте также. Когда Украина сможет получить летальное оружие от НАТО. Объяснения главы миссии в Альянсе

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 января, 2018 четверг

больше новостей

18 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать