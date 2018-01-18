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В Житомире изъяли больше 100 кг янтаря, подпольный цех работал в гараже

В Житомире прокуратура совместно с милицией изъяла из подпольного цеха по обработке янтаря свыше 100 кг этого драгоценного камня

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Во время досудебного расследования установлено, что лица, причастные к незаконной добыче янтаря на территории Овручского района, занимаются обработкой драгоценных камней в подпольном цеху в Житомире.

По ходатайству, согласованному Коростенской местной прокуратурой и следственным судьей Овручского райсуда было вынесено постановление о проведении обыска в подпольном цехе. С участием сотрудников региональных Управления защиты экономики и Главного управления Нацполиции проведен санкционированный обыск в одном из гаражей гаражного кооператива на окраине Житомира, в котором был оборудован и действовал подпольный цех.

В ходе обыска обнаружено и изъято более 100 кг янтаря и  готовых к реализации изделий из драгоценных камней, а также оборудование для его обработки.

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