В Житомире изъяли больше 100 кг янтаря, подпольный цех работал в гараже

18 января, 2018, 18:51

В Житомире прокуратура совместно с милицией изъяла из подпольного цеха по обработке янтаря свыше 100 кг этого драгоценного камня

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Во время досудебного расследования установлено, что лица, причастные к незаконной добыче янтаря на территории Овручского района, занимаются обработкой драгоценных камней в подпольном цеху в Житомире.

По ходатайству, согласованному Коростенской местной прокуратурой и следственным судьей Овручского райсуда было вынесено постановление о проведении обыска в подпольном цехе. С участием сотрудников региональных Управления защиты экономики и Главного управления Нацполиции проведен санкционированный обыск в одном из гаражей гаражного кооператива на окраине Житомира, в котором был оборудован и действовал подпольный цех.

В ходе обыска обнаружено и изъято более 100 кг янтаря и готовых к реализации изделий из драгоценных камней, а также оборудование для его обработки.