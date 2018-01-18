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В Украине запретили скандальный в России фильм "Матильда" и объяснили почему


фото: kinopoisk
В Украине запретили для показа скандальный российский фильм "Матильда"

Об этом заявил член экспертного совета при Госкино книгоиздатель Дмитрий Капранов, передает ТСН.

По его словам, над фильмом работал музыкант, который находится в "черном списке".

"Вот сейчас мы не разрешили прокат "Матильды" по формальным критериям. Там музыкант, который там все это дело делал. Он в "черном списке". Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из "черного списка" - это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой", - пояснил Капранов.

Справка:

Фильм рассказывает о романе будущего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против показа ленты активно выступают православные активисты в России и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

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  • Художественный фильм "Матильда" Алексея Учителя, где показаны истории любви императора с польской балериной Матильдой Кшесинской (в т.ч. интимные сцены), по мнению экс-прокурора аннексированного Крыма Поклонской, нельзя демонстрировать в кинотеатрах. Она отмечает, что фильм изображает Россию страной "пьяниц и блудниц".
  • Немецкий актер Ларс Айдингер, который сыграл роль Николая II в фильме, отказался приехать на премьеру ленты в Россию, потому что боится физической расправы.
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