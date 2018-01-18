В США 16-летнего подростка убили в зале суда, когда его семья устроила там драку
Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на информацию правоохранителей.
Отмечается, что стрельба произошли в суде по делам несовершеннолетних города Колумбус около часа ночи. Во время этого происходило слушание в отношении 16-летнего молодого человека, которого обвиняли в использовании оружия для запугивания людей.
Во время заседания началась ссора между членами семьи и одним из заместителей шерифа. В результате семья атаковала правоохранителя и повалила его на пол.
Парень, который также принял участие в схватке, потерпел пулевое ранение в живот, когда коп начал стрелять для самозащиты.
В результате парня увезли в больницу, однако его жизнь спасти не удалось. Правоохранитель тем временем также получил ранения, однако его жизни ничего не угрожает.
Американские правоохранители сейчас расследуют все происшествия и намерены известить о деталях инцидента впоследствии.
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