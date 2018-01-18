18 января, 2018, 10:50

Во время судебного заседания в американском штате Огайо произошла стрельба, в результате которой погиб подросток

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на информацию правоохранителей.

Отмечается, что стрельба произошли в суде по делам несовершеннолетних города Колумбус около часа ночи. Во время этого происходило слушание в отношении 16-летнего молодого человека, которого обвиняли в использовании оружия для запугивания людей.

Во время заседания началась ссора между членами семьи и одним из заместителей шерифа. В результате семья атаковала правоохранителя и повалила его на пол.

Парень, который также принял участие в схватке, потерпел пулевое ранение в живот, когда коп начал стрелять для самозащиты.

В результате парня увезли в больницу, однако его жизнь спасти не удалось. Правоохранитель тем временем также получил ранения, однако его жизни ничего не угрожает.

Американские правоохранители сейчас расследуют все происшествия и намерены известить о деталях инцидента впоследствии.