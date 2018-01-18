В России заявили, что закон о реинтеграции "похоронит" Минские договоренности
Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает "РИА-Новости".
По мнению Матвиенко, закон о реинтеграции Донбасса "похоронит" Минские договоренности и создаст условия для бесконтрольного использования сил и оружия.
"Этот закон похоронил Минские соглашения. Он создал условия для безответственного и бесконтрольного использования вооруженных сил. В нем не сделано ни одного шага в сторону мирного процесса. Это очень беспокоит", - говорится в комментарии Матвиенко.
Закон также прокомментировал постоянный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов, передает "РИА-Новости". Он заявил, что с помощью законопроекта США позволили решить конфликт на востоке Украины силовыми методами.
"Этот закон принимается в условиях обещанных США поставок летального вооружения Украине. Фактически мы видим, что США дали санкцию на решение конфликта на юго-востоке Украины силовым методом, а не методом политического урегулирования", - заявил Грызлов журналистам.
Похожую аргументацию привел и лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук на сайте движения. Он считает закон "сознательной попыткой уничтожить перспективу мирного урегулирования ситуации на Донбассе".
В свою очередь украинский народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук считает, что закон о реинтеграции уточняет Минские соглашения, а не противоречит им.
"На мой взгляд, абсолютно никоим образом он не может повлиять на ход Минского процесса и никоим образом этот закон не противоречит положениям Минских договоренностей", - цитирует Тымчука "Интерфакс-Украина".
- 18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.
- Отмечается, что депутаты отказались возвращать упоминание о Минских соглашениях в документ, потому что они имеют переменный характер.
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