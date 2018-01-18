В России заявляют, что имеют 4 приоритета относительно Донбасса
18 января, 2018, 11:04
В России заявили о четырех приоритетах на переговорах в Минске контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе
Об этом сообщил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов, передает "РИА Новости".
По его словам, в ближайшее время российская делегация сосредоточит усилия на четырех одинаково приоритетных задачах.
"Первая - обеспечение результативности работы политической подгруппы. Вторая - обеспечение режима прекращения огня и безопасности на линии разграничения и возле нее. Третья -самое быстрое транспортно-экономический деблокирование Донбасса. И четвертая задача - продление освобождения удерживаемых сторонами конфликта людей ", - рассказал он.
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