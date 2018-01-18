В России задержали мужчину, который готовил теракты с участием украинцев-АТОвців
Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак, комментируя задержание российской ФСБ эксперта "Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Соколова и руководителя центра Руслана Мильченко, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно сообщениям российских СМИ, их подозревают в незаконном хранении оружия, а также проверяют на причастность к инсценировке терактов.
Грицак напомнил, что в августе 2017 СБУ обнародовала факты причастности указанных лиц к провокации российских спецслужб по инсценировкам терактов в России с привлечением украинцев - бывших участников АТО.
"На сегодня досудебное расследование этого дела закончено, материалы готовятся для направления в суд", - заявил Грицак.
По его словам, собрано достаточно доказательств того, что провокация с планированием терактов была спланирована именно спецслужбами РФ.
"Причем нами установлены фамилии конкретных сотрудников, которые руководили действиями Соколова, в том числе близкого родственника одного из членов комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности", - добавил Грицак.
По мнению СБУ, ФСБ задержала Соколова, чтобы "минимизировать репутационные потери".
- 17 августа СБУ сообщила, что российские спецслужбы пытаются заманить в Россию экс-бойцов АТО, чтобы потом обвинить их в терактах и провокациях, устроенных ФСБ. Служба отчитывалась о задержании жены Соколова Дарьи Мастикашевой по подозрению в вербовке бывших участников АТО для проведения диверсий и терактов в Москве.
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