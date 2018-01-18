В России задержали мужчину, который готовил теракты с участием украинцев-АТОвців

18 января, 2018, 19:46

Задержанный в России Сергей Соколов принимал участие в инсценировке терактов с участием украинцев-АТОвців

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак, комментируя задержание российской ФСБ эксперта "Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Соколова и руководителя центра Руслана Мильченко, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщениям российских СМИ, их подозревают в незаконном хранении оружия, а также проверяют на причастность к инсценировке терактов.

Грицак напомнил, что в августе 2017 СБУ обнародовала факты причастности указанных лиц к провокации российских спецслужб по инсценировкам терактов в России с привлечением украинцев - бывших участников АТО.

"На сегодня досудебное расследование этого дела закончено, материалы готовятся для направления в суд", - заявил Грицак.

По его словам, собрано достаточно доказательств того, что провокация с планированием терактов была спланирована именно спецслужбами РФ.

"Причем нами установлены фамилии конкретных сотрудников, которые руководили действиями Соколова, в том числе близкого родственника одного из членов комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности", - добавил Грицак.

По мнению СБУ, ФСБ задержала Соколова, чтобы "минимизировать репутационные потери".