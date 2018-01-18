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В результате урагана в Германии погиб человек, еще двое погибли в Нидерландах

В Германии в результате действия урагана "Фридерике" уже погиб один человек, еще несколько получили ранения

Об этом сообщает Spiegel.

В городе Эммерих вблизи немецко-нидерландской границы поваленное ветром дерево убило 59-летнего мужчину в кемпинге. Еще несколько человек были травмированы из-за падения деревьев в разных местах страны.

Немецкая метерологическая служба сообщила, что скорость ветра достигала 130 км/час, ветер вырывал из земли деревья и переворачивал автомобили на дорогах.

Из-за непогоды на западе Германии, частично прекращено движение воздушного и железнодорожного транспорта, почти 100 тыс. людей остались без электричества. В федеральной земле Северный Рейн–Вестфалия движение железнодорожного транспорта приостановлено полностью, в аэропорту Кельн/Бонн отменили десятки авиарейсов.

Кроме того, по данным издания NOS, в Нидерландах поломанные ветром деревья убили уже двух людей.

В провинции Оверейсел на востоке страны в городе Зволле 62-летний мужчина погиб, когда на его машину упало поваленное ветром дерево.

Еще один 62-летний мужчина погиб в тот же день в той же провинции, в городе Энсхеде. Погибший был водителем грузовика. Он вышел на дорогу, чтобы убрать ветку, мешавшую движению. В это время его ударила по голове другая ветка.

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