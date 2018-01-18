В Николаеве гепатитом заболели уже около сотни людей, в том числе 22 ребенка

18 января, 2018, 17:05

В Николаеве гепатитом А заболели уже 98 человек

Об этом сообщила начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай, передает пресс-служба горсовета Николаева.

При этом 65 больных госпитализированы.

"В стационаре находится 65 человек - 50 взрослых, 15 детей", - сказала Шамрай.

Во время сессии горсовета Шамрай уточнила, что 22 заболевших - дети.

Возбудитель, который мог стать причиной вспышки, по состоянию на 18 января не обнаружен.