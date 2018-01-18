В Николаеве гепатитом заболели уже около сотни людей, в том числе 22 ребенка
18 января, 2018, 17:05
В Николаеве гепатитом А заболели уже 98 человек
Об этом сообщила начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай, передает пресс-служба горсовета Николаева.
При этом 65 больных госпитализированы.
"В стационаре находится 65 человек - 50 взрослых, 15 детей", - сказала Шамрай.
Во время сессии горсовета Шамрай уточнила, что 22 заболевших - дети.
Возбудитель, который мог стать причиной вспышки, по состоянию на 18 января не обнаружен.
- Напомним, ранее сообщалось о более 70 заболевших гепатитом в Николаеве.
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