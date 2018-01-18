В Нидерландах из-за урагана остановили железнодорожное сообщение и отменяют авиарейсы
Об этом со ссылкой сообщил в Twitter начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
В Нидерландах объявлен красный (наивысший) уровень чрезвычайного положения. Железнодорожное сообщение в стране приостановлено. pic.twitter.com/TP67EuFk2R— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 18 января 2018 г.
"В Нидерландах объявлен красный (высший) уровень чрезвычайного положения. Железнодорожное сообщение в стране приостановлено", - написал чиновник.
В то же время нидерландское издание Volkskrant сообщает, что крупнейший международный аэропорт страны "Схипхол" отменил уже 260 авиарейсов.
Жителям рекомендуют не выходить из зданий. В сети появляются видео и фото того, как ветер переворачивает грузовые автомобили и контейнеры.
#r1jn a27 bij Raamsdonksveer pic.twitter.com/t3IjPtvnvZ— Joep Lugtenberg (@JoepLugtenberg) 18. tammikuuta 2018
Windstorm #Friederike tossing around cargo containers around the port of Rotterdam, the Netherlands today. Report via Bas Cammeraat. pic.twitter.com/ypZEtqCNIf— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 18. tammikuuta 2018
- Напомним, ранее консульская служба МИД Украины предупредила о шторме в Европе.
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