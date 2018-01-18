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В Нидерландах из-за урагана остановили железнодорожное сообщение и отменяют авиарейсы

В Нидерландах из-за мощного урагана объявили высший уровень чрезвычайного положения и остановили железнодорожное сообщение

Об этом со ссылкой сообщил в Twitter начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"В Нидерландах объявлен красный (высший) уровень чрезвычайного положения. Железнодорожное сообщение в стране приостановлено", - написал чиновник.

В то же время нидерландское издание Volkskrant сообщает, что крупнейший международный аэропорт страны "Схипхол" отменил уже 260 авиарейсов.

Жителям рекомендуют не выходить из зданий. В сети появляются видео и фото того, как ветер переворачивает грузовые автомобили и контейнеры.

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