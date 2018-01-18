 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В МИД передумали и похвалили Кличко за убранный снег

Министр иностранных дел Павел Климкин сменил мнение относительно уборки снега на дорогах Киева

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Накануне министр сетовал на работу коммунальных служб Киева, уточнив, что не увидел на дорогах спецтехники по уборке снега.

18 января Климкин написал, что дороги в столице убраны, и предположил, что это заслуги мэра Виталия Кличко.

"Проехал по городу. Снег идет, а дороги убраны. Наверное, мэр подключился лично", - написал министр.

  • Напомним, 17 января киевская власть сообщала, что имеет всю технику для уборки снега в случае метелей, хотя в МИД Украины говорят, что утром на дорогах этой техники не видели.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 января, 2018 четверг

больше новостей

18 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать