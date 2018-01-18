В МИД передумали и похвалили Кличко за убранный снег

18 января, 2018, 12:05

Министр иностранных дел Павел Климкин сменил мнение относительно уборки снега на дорогах Киева

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Накануне министр сетовал на работу коммунальных служб Киева, уточнив, что не увидел на дорогах спецтехники по уборке снега.

18 января Климкин написал, что дороги в столице убраны, и предположил, что это заслуги мэра Виталия Кличко.

"Проехал по городу. Снег идет, а дороги убраны. Наверное, мэр подключился лично", - написал министр.

Проехал городом. Снег идет, а дороги убраны. Наверное, мэр подключился лично :))) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 18, 2018