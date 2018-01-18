В МИД передумали и похвалили Кличко за убранный снег
18 января, 2018, 12:05
Министр иностранных дел Павел Климкин сменил мнение относительно уборки снега на дорогах Киева
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Накануне министр сетовал на работу коммунальных служб Киева, уточнив, что не увидел на дорогах спецтехники по уборке снега.
18 января Климкин написал, что дороги в столице убраны, и предположил, что это заслуги мэра Виталия Кличко.
"Проехал по городу. Снег идет, а дороги убраны. Наверное, мэр подключился лично", - написал министр.
Проехал городом. Снег идет, а дороги убраны. Наверное, мэр подключился лично :)))— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 18, 2018
- Напомним, 17 января киевская власть сообщала, что имеет всю технику для уборки снега в случае метелей, хотя в МИД Украины говорят, что утром на дорогах этой техники не видели.
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