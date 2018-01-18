В мозге человека нашли механизм, отвечающий за креативность. Впрочем он есть не у всех

18 января, 2018, 10:40

У каждой творческой личности есть собственный способ генерации оригинальных идей, однако исследователям из Гарвардского университета удалось обнаружить в мозговой активности шаблон, который позволяет отслеживать креативность

Об исследовании пишет The Guardian.

Нейробиологические механизмы, лежащие в основе творческого мышления и до сих пор изучены слабо. Чтобы проанализировать активность мозга в момент генерации оригинальных идей, гарвардские ученые объединились с коллегами из Австрии и Китая.

В ходе эксперимента людям, которые находились внутри установки для сканирования активности мозга, предлагалось за 12 секунд придумать оригинальное применение для объектов, которые появлялись на экране.

Ответы участников показали, что одним из препятствий для творческого мышления является легкость, с которой в сознании появляются неоригинальные идеи.

Она имеет нейробиологических основу: исследование выявило различия в активности мозга между наиболее и наименее творческими людьми.

У авторов самых оригинальных ответов было установлено связь между тремя нейронными сетями: сетью пассивного режима (она связана со спонтанной работой мозга), сетью исполнительного контроля внимания (активируется при сосредоточении на мыслях) и сетью значимости (определяет, что заслуживает внимания, а что нет) .

Первые две сети обычно считаются антагонистами, но у творческих людей они были задействованы одновременно.

Исследование проводилось не только на простых добровольцах из трех стран, но и на художниках, музыкантах и ученых.

По словам авторов работы, их анализ не позволит выявить нового Эйнштейна, но даст представление о гибкости мышления того или иного человека. Теперь исследователи намерены узнать, может ли упорное обучение подстегнуть творческие способности.

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