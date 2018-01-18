В Киеве стреляли во владельца кафе из-за демонтажа МАФа

18 января, 2018, 07:42

В Киеве полиция задержала мужчину, который стрелял в предпринимателя во время конфликта при демонтаже МАФов в Печерском районе города

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел в ночь на 17 января на бульваре Леси Украинки. Конфликт возник между предпринимателями и лицами, которые приехали демонтировать торговые МАФы.

Во время выяснения отношений 28-летний вооруженный мужчина выстрелил в владельца кафе. Пострадавший получил ранение ноги.

Полиция изъяла у стрелка пистолет с магазином и 6 патронов к нему. При этом отмечается, что он имел при себе разрешение на приобретение оружия.

По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство", которая предусматривает до семи лет лишения свободы.