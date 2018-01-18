В Киеве стреляли во владельца кафе из-за демонтажа МАФа
18 января, 2018, 07:42
В Киеве полиция задержала мужчину, который стрелял в предпринимателя во время конфликта при демонтаже МАФов в Печерском районе города
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Инцидент произошел в ночь на 17 января на бульваре Леси Украинки. Конфликт возник между предпринимателями и лицами, которые приехали демонтировать торговые МАФы.
Во время выяснения отношений 28-летний вооруженный мужчина выстрелил в владельца кафе. Пострадавший получил ранение ноги.
Полиция изъяла у стрелка пистолет с магазином и 6 патронов к нему. При этом отмечается, что он имел при себе разрешение на приобретение оружия.
По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство", которая предусматривает до семи лет лишения свободы.
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