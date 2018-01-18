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В Киеве после столкновения с Mercedes Toyota вылетела на пешеходный переход и снесла дорожный знак

В Киеве, в Печерском районе не разминулись на дороге два люксовых автомобиля

Как удалось узнать Стражам Эспрессо, по словам свидетелей, кроссовер Mercedes двигался по улице Ивана Кудри от Лыбидской в ​​направлении бульвара Леси Украинки.

В это время внедорожник Toyota Land Cruiser Prado двигался по улице Филатова от бульвара Дружбы народов и не пропустил на перекрестке Mercedes, двигавшийся по главной дороге. От удара Toyota вылетела на пешеходный переход, еще и снесла дорожный знак. К счастью, людей в это время не было и никто не пострадал.

Более существенные повреждения получил Mercedes, впрочем серьезных травм люди в аварийных автомобилях не получили, поэтому помощь медиков не понадобилась. На месте работают полицейские.

Отметим, что на перекрестке уже полгода установлены светофоры, но до сих пор так и не подключены, что и приводит к таким авариям.

Стражи Эспрессо напоминают водителям, что в связи с осложнением погодных условий видимость ограничена, а тормозной путь у автомобилей вырос. Соответственно следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в первую очередь, скоростного режима.

 

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