В Харькове иностранец выпал из окна квартиры, где потом нашли убитую женщину

18 января, 2018, 08:27

В Харькове из окна дома выпал иностранец, впоследствии в квартире полицейские нашли тело женщины

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Предварительно установлено, что мужчина снимал квартиру в доме, рядом с которым было найдено его тело.

В квартире, где проживал иностранец, сотрудники полиции обнаружили тело 40-летней харьковчанки с ножевыми ранениями.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. Тела умерших направлено для установления причины смерти.