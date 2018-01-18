В Харькове иностранец выпал из окна квартиры, где потом нашли убитую женщину
18 января, 2018, 08:27
В Харькове из окна дома выпал иностранец, впоследствии в квартире полицейские нашли тело женщины
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.
Предварительно установлено, что мужчина снимал квартиру в доме, рядом с которым было найдено его тело.
В квартире, где проживал иностранец, сотрудники полиции обнаружили тело 40-летней харьковчанки с ножевыми ранениями.
По данному факту открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".
Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. Тела умерших направлено для установления причины смерти.
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