18 января, 2018, 09:48

На западе Казахстана из-за возгорания автобуса погибли 52 человека

Об этом сообщает комитет по чрезвычайным делам Казахстана.

Трагедия произошла утром 18 января. Автобус "Икарус" загорелся во время движения.

В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Отмечается, что они были гражданами Узбекистана.

Живыми выбраться удалось лишь пятерым пассажирам, 52 человека погибли на месте. Спасенных госпитализировали.