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В Казахстане в автобусе сгорели 52 человека, лишь пятерым удалось выжить


фото: скрін з відео
На западе Казахстана из-за возгорания автобуса погибли 52 человека

Об этом сообщает комитет по чрезвычайным делам Казахстана.

Трагедия произошла утром 18 января. Автобус "Икарус" загорелся во время движения.

В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Отмечается, что они были гражданами Узбекистана.

Живыми выбраться удалось лишь пятерым пассажирам, 52 человека погибли на месте. Спасенных госпитализировали.

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