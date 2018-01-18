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В Гарварде разработали самого маленького дельта-работа в мире: он будет помогать в хирургических операциях

Инженеры Гарварда разработали самую маленькую версию дельта-робота размером всего несколько миллиметров, способного собирать электронику или даже помогать в хирургических операциях с невероятной скоростью

Об этом сообщает New Atlas

В 2011 команда специалистов Гарвардского университета разработала технологию производства крошечных роботов, которых они назвали Микроэлектромеханическими системами (MEMS).

За последние несколько лет им удалось развить это направление и создать на их основе различных самосборных роботов-пресмыкающихся и ловкую робота-пчелу Robobee.

Новый робот MilliDelta принадлежит к разновидности дельта-роботов - стационарных устройств с тремя рычагами, которые отличаются высокой скоростью работы. Сейчас это самый маленький представитель своего рода.

"Физика масштабирования подсказала нам, что уменьшение размера дельта-роботов повысит и скорость, и ускорение, и производство MEMS, а их способность использовать любой материал или их сочетание показались нам идеальным способом как можно быстрее подготовить окончательную версию робота", - говорит Роберт Вуд , ведущий инженер проекта.

MilliDelta состоит из композитной слоистой структуры и имеет такую же ловкость, что и полноразмерный дельта-робот.

Разница в том, что его габариты - всего 15×15×20 мм, и во время работы он занимает пространство, равное 7 кубическим мм, действуя с точностью до 5 микрон. Пьезоэлектрические приводы позволяют ему двигаться с частотой, на 15-20% выше, чем у больших "родственников".

Такой маленький робот - не просто курьез, он может применяться в сборке электроники или выполнять хирургические операции. Первое испытание MilliDelta прошел успешно.

Справка:

Дельта-робот - вид параллельного робота, призванный оперировать легкими объектами с очень высокой скоростью. Состоит из трех рычагов, прикрепленных посредством карданных шарниров к основанию.

Ключевой особенностью является использование параллелограммов в конструкции манипулятора, что позволяет сохранять пространственную ориентацию исполнительного устройства робота.

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