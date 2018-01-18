В ДТП в Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ

18 января, 2018, 22:17

В Краматорске в результате дорожно-транспортного происшествия погиб наблюдатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

Об этом сообщает УНИАН.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что в четверг, 18 января, утром один из наблюдателей миссии стал участником дорожно-транспортного происшествия. ДТП произошло когда наблюдатель передвигался на такси в Краматорске. Он скончался на месте происшествия.

В связи с этим миссия выразила искренние соболезнования близким, друзьям и коллегам умершего. Других подробностей в СММ ОБСЕ не уточнили.

Напомним, что 23 апреля 2017 года автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области, что впервые привело к гибели наблюдателя миссии. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится на территории, подконтрольной боевикам "ЛНВ". Погибший был гражданином США, раненые - наблюдателями из Германии и Чехии.